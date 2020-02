’Taghi was in shock tijdens arrestatie en zat net aan rode wijn’

Dat meldt de politie van Dubai aan Nieuwsuur.

Door het gesprek tussen de politie en het televisieprogramma is er een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe informatie over de crimineel naar voren gekomen. Ook is er een nieuwe foto van de 42-jarige man verschenen. Het beeld zou kort na de arrestatie zijn gemaakt.

Ridouan Taghi zou met een glas rode wijn op de bank tv hebben zitten kijken toen een zwaarbewapend politieteam zijn villa binnenviel. Taghi zou nog hebben geprobeerd te ontsnappen, maar dat is mislukt.

’Nederland speelde amper een rol’

Jamal al-Jallaf verklaart aan het Nederlandse nieuwsprogramma dat de Nederlandse politie amper een rol heeft gespeeld in de opsporing van Taghi: „Er was nauwelijks samenwerking met Nederland tijdens het onderzoek.”

Het hoofd van de Nederlandse recherche, Andy Kaag, zegt dat de politie in Dubai ’goed werk heeft verricht, mede dankzij hulp uit Nederland’.

Het politiewerk van de politie in Dubai heeft er volgens Kaag uiteindelijk toe geleid dat Taghi kon worden gearresteerd: „.Het huis komt overeen met de informatie en de analyse die wij gedeeld hebben met de politie van Dubai. Hun eigen recherchewerk heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij ook bij de voordeur van die woning zijn gekomen.” Dat meldt Kaag in gesprek met Nieuwsuur.

Tweede aanhouding

Naast Taghi is er op 16 december nog iemand aangehouden in de woning. Wie dat is, is nog niet bekend.

