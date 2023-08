Tweede explosie in week tijd bij hetzelfde huis in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Voor de tweede keer in korte tijd is een explosief afgegaan bij een huis in Nieuwegein. De explosie rond 04.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de woning aan de Postwagendrift beschadigd, laat de politie weten. Dat gebeurde ook ruim een week geleden.

De Postwagendrift in Nieuwegein Ⓒ GOOGLE STREETVIEW