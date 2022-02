Zorgen in Tweede Kamer om pro-Russische uitlatingen Thierry Baudet

„Verwerpelijk en afschuwelijk”, oordeelt VVD’er Ruben Brekelmans. „De NAVO biedt Nederland een grote ring van bescherming tegen Rusland, dus FvD zet hiermee de veiligheid van Nederlanders op het spel.”

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) is woedend. „Totaal krankjorum, echt mesjogge”, zo bestempelt hij de tweet van Baudet. „De alliantie met onze bondgenoten is wat ons veilig houdt. Er is geen weldenkend mens in Nederland dat vindt dat we uit de NAVO zouden moeten stappen. Wie oppert om dat wel te doen, heeft niet het belang van Nederland voor ogen.”

PvdA-Kamerlid Kati Piri sluit zich daarbij aan. „Suggereren dat we onze bondgenoten in de steek moeten laten – en het op een akkoordje moeten gooien met Poetin – is niet alleen dom en naïef maar ook ontzettend gevaarlijk.” GL-leider Jesse Klaver vindt Baudet ’staatsgevaarlijk en ’niets meer dan een lakei van Poetin’.

Videostatement

Baudet stelt in een videostatement over Oekraïne dat hij de escalatie al voorspeld had. „FvD is opgericht toen we tegen het associatieverdrag met Oekraïne streden, in 2016.” Dat het nu misgaat is volgens hem te wijten aan het Westen, „dat vanuit een tunnelvisie naar de wereld kijkt, waarin alles Amerikaans en westers moet worden. Daarmee destabiliseer je de wereld, en Oekraïners worden daar als eerste de dupe van. Maar wij ook, met bijvoorbeeld de gasprijzen. Voor Rusland is dit ook niet goed, voor niemand is dit goed. Het westen heeft dit veroorzaakt en dat Rusland nu reageert is maar al te voorspelbaar.”

Zijn retoriek verschilt van die van de PVV, die zich normaliter ook niet vijandig opstelt in de richting van Rusland. PVV-leider Geert Wilders is weliswaar geen voorstander van de Europese sancties tegen het land maar benadrukt ook dat Rusland Oekraïne nooit had mogen binnenvallen. De inval is „een flagrante en te veroordelen schending van de Oekraïense soevereiniteit”, twitterde Wilders donderdagochtend. „Het Westen heeft enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten, maar voor een Russische militaire inval is geen excuus te verzinnen.”

Neutrale positie

Wybren van Haga, die zich eerder afsplitste van Baudet’s FvD, veroordeelt de inval maar is ook tegen sancties. Het liefst ziet hij dat Nederland een neutrale positie inneemt. „Het is een oorlog die tussen Oekraïne en Rusland plaatsvindt, wat ons betreft is het hetzelfde als Afghanistan, Mali en Irak. Als een diplomatieke oplossing niet mogelijk is, is het gewoon een oorlog tussen twee andere landen en laten we daar in godsnaam ver weg van blijven.”

JA21, dat vorig jaar ook uit FvD ontsproot, staat er feller in. „De Russische invasie in Oekraïne is een schandalige schending van het internationaal recht”, aldus JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink. De partij pleit voor uitbreiding van de sancties. „De bevolking van Oekraïne verdient onze volledige steun.”