Volgende zomer geen Schiphol-ellende? ’Nog 800 beveiligers nodig’

Alles om werken op Schiphol aantrekkelijker te maken. Dat is de insteek van het nieuwe akkoord tussen vakbonden FNV en CNV en de luchthaven zelf. Want na ruim 5,5 maand van ellenlange rijen, verpeste vakanties, opstootjes en een schade van honderden miljoenen voor airlines en reisbedrijven, moet het beveiligersprobleem opgelost worden.

„Deze loonsverhoging draagt eraan bij dat het werken op Schiphol voor beveiligers aantrekkelijker wordt. Samen met verbetering van de roosters en rustruimtes is dat belangrijk bij het oplossen van het tekort aan beveiligers op de luchthaven”, aldus Schiphol. De verhoging staat los van de cao in de hele sector, waardoor werken als beveiliger op de luchthaven lucratiever wordt dan elders. Bovendien gaat de nachttoeslag met 35 procent omhoog. Er was bovendien eerder al een ’Schiphol-toeslag’ van 1,40 per uur ingevoerd. Die blijft bestaan.

De beveiligers die al op Schiphol werkten klaagden steen en been over de roosters, die nu worden versimpeld. Ook de rustruimtes worden aangepakt, maar dat had Schiphol al meermaals toegezegd in de afgelopen weken. Leden van FNV en CNV moeten nog wel een fiat geven.

Forse kritiek

De directie van de luchthaven oogste forse kritiek door de zogenoemde zomerbonus niet te verlengen. Deze zomer kregen beveiligers per maand ruim 800 geplust, maar vanaf september ging daar tot woede van de reis- en luchtvaartwereld een streep door. De Schiphol-top hield bij de halfjaarcijfers vol dat loon het issue niet was; er waren gewoon geen handjes te vinden.

Anderzijds stonden vrijwel direct weer rijen na het aflopen van de bonus en moest het mes in de capaciteit voor vertrekkende passagiers. CNV waarschuwde bovendien dat uit een rondgang bleek dat een derde van de beveiligers er de brui aan wilde geven.

’Alle mogelijkheden benutten’

Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt nogmaals dat de uitstroom meevalt, maar dat de luchthaven toch kiest voor een loonsverhoging. „We willen alle mogelijkheden die we hebben, benutten. Dat er veel meer vacatures dan werkzoekenden zijn, ontslaat ons niet van de plicht om een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever te zijn”, aldus een woordvoerder. De ingreep kost vele miljoenen, maar het is de vraag of dat geen betere investering is dan de schade bij consumenten, airlines en luchtvaartmaatschappijen te laten oplopen.

Doordat het cao-loon ook nog eens stijgt per 1 januari, is het loon vanaf dat moment wel hoger dan het originele salaris met zomerbonus erbovenop. De vraag is of dat genoeg is om de reductie van het aantal vertrekkende passagiers te lijf te gaan en of een reductie in de zomerperiode van 2023 uit beeld verdwijnt. „We doen er alles aan om die reductie te beperken of zelfs eraf te halen. Maar idealiter moeten er 800 fulltime en parttime medewerkers bij om in de zomer op volle capaciteit te draaien.”