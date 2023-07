Onderzoek: klacht tegen Europarlementariër Kanko over ’divagedrag’ ongegrond

Een comité met Europarlementariërs en vertegenwoordigers van de vakbond heeft de klacht de afgelopen maanden onder de loep genomen. „Op basis van alle argumenten, feiten en resultaten van het onderzoek is besloten dat de beschuldigingen aan mijn adres over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken”, zo meldt Kanko vrijdag.

De politica van de N-VA en columniste laat weten ’zeer verheugd’ te zijn. „Mijn naam is hiermee eindelijk gezuiverd. Ik hoop deze slopende episode voor mij en mijn familie nu definitief achter mij te kunnen laten.”

Klacht

De klacht over vermeend ’divagedrag’ lekte uit via de pers. Kanko koos lopende het onderzoek voor radiostilte. Europarlementariërs hebben gemiddeld drie tot vier persoonlijke medewerkers. In tegenstelling tot in de Tweede Kamer zijn deze mensen niet in dienst van de fractie: ze vallen rechtstreeks onder een Europarlementariër. Deze constructie zorgt bij meningsverschillen en arbeidsconflicten regelmatig voor problemen.