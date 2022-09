Russen verhuizen massaal naar het vriendelijk gezinde Servië: ’Ze houden hier van Rusland’

Premium Binnenland

Nederlander in Hongarije opgepakt voor mensensmokkel met gehuurde auto

Een Nederlander is in Hongarije gearresteerd nadat hij was betrapt op mensensmokkel in een gehuurde personenauto. Onze landgenoot vloog naar de hoofdstad Boedapest, regelde een voertuig en reed tweemaal met illegalen naar de grens. De tweede keer werd hij opgepakt. Hij moet binnenkort voorkomen.