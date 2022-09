Servië ontvangt Russen met open armen

Premium Ondernemen

Ondernemersvraag: kan handhaving niet een tandje minder?

Ik heb een horecazaak en lig regelmatig in de clinch met de gemeentelijke handhavers over, in mijn ogen, kleine dingetjes. Denk aan het terras dat een paar centimeter te breed staat. Waarom worden ondernemers zo op de vingers gekeken?