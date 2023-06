Nederlander dood na val met fiets in Oostenrijkse beek

Kopieer naar clipboard

Bramberg am Wildkogel Ⓒ Wikipedia

BRAMBERG - Een 49-jarige Nederlander is in de nacht van zaterdag op zondag overleden door een ongeluk tijdens een rit met een elektrische fiets in Oostenrijk. Hij zag in het donker een beek over het hoofd en viel drie meter naar beneden. Hij kwam in de bedding terecht en stierf ter plekke.