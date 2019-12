Dit is de langste straatnaam van Nederland

De nieuwe naam bestaat uit wel vijftig letters. Het bord dat die naam moet dragen, is meer dan tweeënhalve meter lang, meldt Omroep Gelderland.

De straat is gevestigd tussen de Engelstraat en de Horsterparklaan, aan de rand van de Gelderse plaats. De naam was negen jaar geleden al rond, maar er werd nooit een bord voor geplaatst. Tot de plaatselijke wethouder en burgemeester daar vandaag verandering in brachten.

Met de naam wil de gemeente het belang van de landinrichtingscommissie voor de herinrichting van de regio onderstrepen. De ’Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat’ in Heerlen is door de actie van de Gelderlanders de symbolische eretitel kwijtgeraakt.