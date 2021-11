Mogelijke doorbraak verdwijningsmysterie Jaïr Soares (7)

Dat melden diverse bronnen aan De Telegraaf, die ruim twee jaar onderzoek deed naar de bekendste en meest mysterieuze coldcasezaak van het land. Het Openbaar Ministerie Den Haag bevestigt dat er een verdachte wordt gehoord, maar wil verder niets zeggen over de achtergrond van de man.

Jaïr verdween op 4 augustus 1995 op het strand van Monster bij Den Haag, toen hij daar met zijn familie was. De Telegraaf meldde in 2019 dat de recherche er sterk rekening mee houdt dat het jongetje slachtoffer werd van een pedofiel en dat de mogelijke dader een tbs’ er is.

Parkmoord

De man die dinsdagochtend is gehoord, is niemand minder dan Wik H. (42) van de bekende Schiedammer Parkmoord. H. kreeg 18 jaar en tbs voor onder andere het misbruiken en doden van de tienjarige Nienke Kleiss en het misbruiken en neersteken van haar elfjarige vriendje Maikel in het Beatrixpark in Schiedam in juni 2000.

De Telegraaf kreeg eind 2019 een tip over de mogelijke betrokkenheid van H. bij de verdwijning van Jaïr. Die sloot toen naadloos aan bij nieuwe informatie van het coldcaseteam. H. was destijds minderjarig. Zijn oom, zo blijkt uit onderzoek van deze krant, had een vakantiehuisje op enkele honderden meters van de plek waar Jaïr verdween.

’Behandeling succesvol’

De advocaat van Wik H., Niek Heidanus, zegt dat zijn cliënt betrokkenheid bij de verdwijning van Jaïr Soares ten stelligste ontkent en dat de tbs-behandeling van H. succesvol verloopt.

De advocaat van de familie Soares laat weten dat de familieleden verheugd zijn over de huidige ontwikkeling, maar dat zij vooralsnog terughoudend zijn.