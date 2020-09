Man neergeschoten in Amsterdam Nieuw-West, explosief aangetroffen

Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Op de Osdorper Ban in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is zaterdagochtend rond 04.15 uur een man neergeschoten. Op dezelfde locatie werd een verdacht pakket aangetroffen, wat later een explosief bleek te zijn. Dat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) afgevoerd.