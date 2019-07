Nederlander omgekomen door brand in Duitse sauna

HAMMINKELN - Een 64-jarige Nederlander is door een brand in een saunaclub in de Duitse plaats Hamminkeln (Noordrijn-Westfalen) om het leven gekomen. Reddingswerkers hebben vergeefs geprobeerd de man te reanimeren, meldt de lokale media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een Nederlander is omgekomen.