Onderzoek naar veiligheid op werkvloer bij debatcentrum

Gezicht op de achtergevel van Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Er komt een onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij debatcentrum Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het directieteam heeft besloten voorlopig terug te treden voor dit onderzoek. Dit meldt de raad van toezicht van de stichting Pakhuis de Zwijger zaterdag in reactie op een artikel in Het Parool over de vermeende angstcultuur binnen het centrum.