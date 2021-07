Schietpartij centrum Amsterdam: man neergeschoten

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Ook de brandweer is aanwezig voor assistentie.

De politie zoekt getuigen. Ook is er een Burgernetmelding uitgegaan. Volgens het bericht zou het in ieder geval gaan om een lichtgetinte man met een klein, tenger postuur en een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. De politie drukt mensen op het hart om de verdachte niet zelf te benaderen.

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn: +31 613650952