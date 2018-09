’Waar heb je het lijk begraven?’

Karen Ristevski (47) verdween in juni vorig jaar na een ruzie met haar man in Melbourne. De man met de schep, is volgens de Australische pers Borce Ristevski. Hij is gearresteerd omdat de automobilist die hem destijds in het donker met de schep zag wandelen, contact met de politie zocht. Borce had steeds volgehouden dat zijn vrouw was gaan wandelen en niet was teruggekeerd.

De man met de schep werd ’s avonds op de verlaten weg bij toeval door de automobilist in het licht van zijn koplampen ’gevangen’. De man antwoordde niet op de vrolijke vraag waar hij het lijk had begraven. Hij keek de automobilist met lege ogen aan, draaide zich om en verdween het bos weer in. De advocaat van Ristevski zei woensdag over zijn cliënt: „Hij is verdachte nummer één.”