Boot vliegt in brand in Giethoorn, omstanders hoorden een doffe knal

Wietplantage Belgische ouders vat vlam: twee kinderen overleden

In het Belgische Le Bizet (Ploegsteert) heeft op 2 april een brand gewoed in een woning die twee tienermeisjes het leven kostte. De brand is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door kortsluiting in de apparatuur van een wietplantage die de ouders daar hadden.