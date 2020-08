’Schietpartij op Bas van Wijk was eenmansactie’

De Amsterdamse advocaten Willem van Vliet en Cem Polat vertellen dat de raadkamer hun jonge cliënten, 18 en 19 jaar, maandagmiddag heeft laten gaan. Van Vliet: „Op grond van ernstige bezwaren. Er is op dit moment te weinig bewijs om hem te houden.” Polat: „Uit het dossier, dat er tot nu toe ligt, blijkt het om een eenmansactie te zijn gegaan. Mijn cliënt stond erbij, maar hij heeft er verder niks mee te maken.”

De raadkamer stuurde ook een derde verdachte naar huis. Voor alle voormalige medeverdachten gold dat zij op 8 augustus op het strandje aanwezig waren in de nabijheid van de vermeende schutter. Deze zou uit het niets hebben geschoten op Bas van Wijk.

Wapen en horloge

Vorige week meldde het Openbaar Ministerie dat deze hoofdverdachte een bekentenis had afgelegd. Tevens zou hij een wapen en horloge hebben aangewezen in een geheime verstopplek in zijn auto. Het is nog niet bekend of het wapen is gebruikt bij de schietpartij en ook over de rol van een duur horloge bestaat nog onduidelijkheid. Getuigen zeggen dat Bas van Wijk een opmerking maakte over een horloge, omdat iemand dat wilde stelen.

Dat er vorige week zoveel informatie met de buitenwereld werd gedeeld over de schietpartij en met name de hoofdverdachte, terwijl de verdachten nog in beperkingen zaten, zorgt voor wrevel bij de advocaten. Willem van Vliet sprak daar vorige week openlijk zijn ongenoegen over uit. „Achter de schermen zijn er nog wel e-mails verstuurd”, wil hij verder op dit moment niet te veel kwijt.

De rechtbank Amsterdam doet geen mededelingen omdat het dinsdag de beslissingen over de verdachten naar buiten brengt, aldus een woordvoerder.