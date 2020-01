Coalitie: vraagtekens bij invulling basisbaan

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in een advies aan het kabinet ervoor om basisbanen in te voeren voor werklozen. De raad denkt daarbij aan structurele basisbanen, waarbij er lessen moeten worden getrokken uit de oude ’Melkertbanen’. „Die waren bedoeld als tijdelijk opstapje”, zegt WRR-onderzoeker Monique Kremer. Dat is nu niet per se de bedoeling: de basisbanen zijn niet per definitie bedoeld om voor doorstroming te zorgen.

De coalitiepartijen vragen zich af wat voor banen dat precies gaan worden. „Wij staan een andere invulling van de basisbaan voor dan die van de WWR”, zegt CDA’er Hilde Palland. „Het perspectief moet zijn: doorstroom naar regulier werk. Dat is in dit advies anders.”

Ook Judith Tielen van de VVD voelt weinig voor een basisbaan waar mensen in blijven hangen: „Het moet niet de bedoeling zijn dat mensen in een ’fopjob’ aan de kant staan.” Toch schuift Tielen het idee achter de basisbaan niet meteen terzijde. „Liever de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering.”

’Bang om toeslagen kwijt te raken’

Als het aan Steven van Weyenberg (D66) ligt, is de basisbaan zeker een optie, maar is ze niet dé oplossing om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. „Want we moeten ook niet vergeten dat mensen bang zijn om hun toeslagen kwijt te raken als ze aan de slag gaan of bij gaan verdienen.”

In de oppositie is de PvdA zeer enthousiast over het idee. „Dit is ons uit het hart gegrepen”, zegt Henk Nijboer. Zijn partij wil dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het idee opvolgt en er werk van maakt.

Koolmees zelf wil woensdag nog niet inhoudelijk reageren op het WRR-rapport en het basisbaan-idee. Hij wijst erop dat er momenteel op dit gebied ook wordt gewerkt aan het zogenoemde Breed Offensief en aanpassingen van de Participatiewet. Dat valt ook onder de verantwoordelijkheid van zijn staatssecretaris Tamara van Ark. Vanuit het kabinet volgt later pas een reactie op het WRR-advies.