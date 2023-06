Premium Het beste van De Telegraaf

Oproep om ’niet te zwichten voor terreur’ verhoord Detectiepoortjes en hoge hekken, geen botsauto’s: na rellen toch kermis in Osdorp

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

„Gelukkig gaan we samen toch door. Ik gun deze lieve buurt een kermis”, zegt kermisexploitant Frans Stuy (links). Ⓒ Ronald Bakker, ANP/HH

Amsterdam - Na het vuurwerkgeweld en de rellen vorig jaar rond de kermis in Osdorp was het lang onzeker of het volksfeest dit jaar wel zou doorgaan. „Laten we niet zwichten voor terreur”, sprak een zwaar aangeslagen kermisexploitant Frans Stuy eerder dit jaar tijdens een vergadering over de rellen in de stadsdeelraad Nieuw-West. De emotionele oproep van de kermisbaas is verhoord: de kermis Osdorp gaat vrijdag onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen toch van start.