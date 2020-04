LIVE | NS laat meer intercity’s rijden, Bijenkorf weer open

De NS zet met ingang van woensdag iets meer intercity’s in. Zo wordt het makkelijker om de anderhalve meter afstand te houden in de trein. Het spoorbedrijf roept nog steeds op alleen te reizen als het echt noodzakelijk is en anders thuis te blijven. „Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers en andere mensen voor wie reizen met de trein echt noodzakelijk is.”

De NS stelde de basisdienstregeling in op 21 maart. Vanaf elk station vertrok twee keer per uur een trein in elke richting. Dat waren vooral sprinters, met hier en daar een paar intercity’s. Met de verruiming van de basisdienstregeling vertrekt vanaf bijna ieder station waar normaal intercity’s stoppen, minstens één keer per uur een intercity. De IC Direct rijdt weer twee keer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam.

De NS waarschuwt dat reizigers ook in de verstevigde basisdienstregeling te maken kunnen krijgen met een langere reistijd en vaker overstappen. Het advies is de reis kort voor vertrek te plannen.

Bijenkorf opent voor publiek

De Bijenkorf-winkels die vanwege het coronavirus hun deuren hadden gesloten, gaan vandaag weer open. Klanten die de winkel bezoeken, zullen zich wel aan verschillende veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Alle filialen van De Bijenkorf gingen op 17 maart op eigen initiatief dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. In de winkels wordt de 1,5 meterafstandsregel van kracht. Verder is het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

