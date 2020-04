LIVE | Vlees stelende coronadreiger krijgt 17 weken cel

De politierechter in Utrecht heeft woensdag een 54-jarige man uit Bilthoven veroordeeld tot zeventien weken cel, wegens diefstal in een Albert Heijn in Den Dolder en het bedreigen van winkelmedewerkers. Hij dreigde op 16 april een medewerker te mishandelen en te besmetten met corona nadat hij was betrapt op het stelen van een paar pakken vlees.

De betrokken medewerker, een teamleider, was na de gebeurtenissen bang dat hij inderdaad was besmet en moest in quarantaine. Ook een collega die hem te hulp schoot moest in quarantaine.

Na de betrapping dirigeerde de teamleider de man naar het kantoor van het filiaal. Volgens het Openbaar Ministerie zweette hij en zag hij er ongezond uit. In het kantoor werd hij kwaad, sloeg met een stoel een paar keer tegen een glazen pui en tegen de knie van de teamleider. Daarbij riep hij: „Ik sla je verrot, ik besmet je met corona.”

Binnenland:

Buitenland:

Aantal patiënten op ic’s in België zakt onder 800

De Poolse hotels en winkelcentra mogen op 4 mei weer opengaan, heeft de regering daar bepaald

Australië legt hand op 10 miljoen coronatests

Op Aruba worden vanaf 4 mei de coronamaatregelen voor een deel versoepeld, waardoor kledingzaken, bakkers, juweliers en musea open mogen

Gratis bier: pub blijkt ideale lockdownlocatie

Het aantal coronagevallen dat is vastgesteld in Rusland nadert de 100.000. De autoriteiten maakten woensdag bekend dat inmiddels bij 99.399 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Brazilië is de 5000 voorbij. Dat betekent dat het land nu meer sterfgevallen heeft gemeld dan China, waar het virus voor het eerst opdook

Engels onderzoek: ’Grotere sterfte kankerpatiënten door coronacrisis’

New Yorkers in de rij voor antistoffentest coronavirus

Trump verplicht vleesfabrieken weer open te gaan

Duits dodental coronavirus sterker gestegen dan dag eerder

De Duitse regering gaat woensdag het negatieve reisadvies voor de rest van de wereld verlengen tot medio juni

Een tweede oorlogsschip van de Verenigde Staten is tijdelijk van zee gehaald vanwege de uitbraak van het coronavirus. Aan boord van de USS Kidd zijn 47 medewerkers positief getest op het longvirus

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in de Verenigde Staten is overleden aan het nieuwe coronavirus staat op 2207. Dat zijn ongeveer negenhonderd mensen meer dan een dag eerder

Kapitein duikboot ontslagen na ’coronabarbecue’

Financieel:

Sport:

Entertainment: