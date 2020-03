Elizabeth Warren trekt zich terug uit Democratische voorverkiezingen

Warren, door Trump menigmaal ’Pocahontas’ genoemd vanwege een claim dat ze van de indianen af zou stammen, verloor op Super Tuesday. Ook in haar eigen staat Massachusetts stelde ze teleur. Ze gold als een linkse kandidaat, ideologisch dicht tegen de socialist Sanders aan.

Het congreslid Tulsi Gabbard, die ook nog in de race is, geldt als volledig kansloos. Bloomberg geeft nu zijn steun aan Joe Biden, liet hij woensdag weten. Net als veel andere Democratische partijprominenten vormen ze een blok tegen de in hun ogen te radicale Sanders.

Biden maakte een verrassende comeback op Super Tuesday en won in de meeste van de veertien staten.