Roep binnen amateurvoetbal: stop maar met competitie

Voorzitter Paul Krieckaert voetbalclub RKSV Heeze: „Ik maak me zorgen waar dit eindigt.” Ⓒ Jeroen Kuit

Amsterdam - Amateurvoetbalclubs roepen de KNVB op om de competitie stop te zetten. Door het toenemend aantal coronabesmettingen zijn ze regelmatig genoodzaakt wedstrijden af te gelasten en hakt de angst voor het virus er flink in. „Dit is geen doen meer”, verzucht Hans Hagedoorn van HVV Tubantia uit Hengelo. „Het is onverstandig om hier te voetballen terwijl we in de brandhaard van Europa zitten.” Sommige clubs hebben al noodgedwongen de deuren moeten sluiten.