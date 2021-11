Cardiologen dagen Isala ziekenhuis voor de rechter

Zwolle - Wat is er aan de hand bij het Hartcentrum van de Isalaklinieken? Cardiologen staan maandag als eisende partij in een kort geding tegenover hun eigen Raad van Bestuur. De Vakgroep Cardiologie van Isala ziekenhuis in Zwolle wil haar oude bestuur terug. Bestuurders zijn vervangen in wat de vakgroep ’een cynisch machtsspel’ noemt. In de ruzie liggen vertrouwelijke stukken over cardiologen op straat en dreigt de situatie op de werkvloer onwerkbaar te worden.