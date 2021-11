Spanningen lopen hoog op bij Isala ziekenhuis: ’Er is een giftige situatie’

Premium Financieel

Vliegtuig Faroramp was luchtwaardig: ’Onderhoud op orde’

Het onderhoud van het landingsgestel van het verongelukte Martinair-toestel in Faro in 1992 was op orde. Het toestel was luchtwaardig. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid donderdag.