Dode in woning Den Haag, buren geëvacueerd

Dat meldt Omroep West. Politie en brandweer rukten woensdagavond uit voor een melding over een huis op de Valkenboslaan. Agenten moesten het huis openbreken om binnen te komen.

Zij vonden vervolgens het lichaam. Over de identiteit van de dode is niets bekend. Ondertussen probeert de politie te reconstrueren wat er precies is gebeurd. Volgens ooggetuigen werd het lichaam op de bovenste etage gevonden.

In de buurt zingt rond dat het lichaam er ’mogelijk al wekenlang lag’, zo zou een hulpverlener aan een omwonende hebben verklaard. De politie kan dat niet bevestigen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Bewoners huis uit

Een woordvoerder van de brandweer vertelt tegen Omroep West dat het om flinke wateroverlast gaat. Het water heeft schade veroorzaakt aan zeker twee woningen. Mensen in die huizen moeten vannacht elders slapen. Donderdag wordt bekeken of ze weer naar huis kunnen. Om hoeveel mensen het gaat, kon een woordvoerder niet zeggen.