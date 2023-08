Bijzonder weerfenomeen voor Nederlandse kust levert mooie beelden op

Rolwolken ontstaan in een weersituatie met snel dalende koude lucht, legt Weeronline uit. „Dit gebeurt bijvoorbeeld midden in een forse onweersbui, waarbij een bel koude lucht naar beneden zakt. Deze koude bel komt bij zijn val warme lucht tegen. Koude lucht is zwaarder dan warme lucht en drukt daarmee warme lucht opzij naar de voorkant van de bui. De warme lucht stijgt daarbij vervolgens ook weer wat op en koelt dan af. Hierdoor kan er vocht condenseren en ontstaat een nieuwe wolk aan de voorzijde van de onweersbui. Zolang de koude lucht blijft duwen zal de wolk voorwaarts bewegen en daarbij om zijn as rollen”, aldus Johnny Willemsen van Weeronline.

Lees hieronder verder

In een flink deel van Nederland werd donderdagmiddag code geel afgekondigd voor onweersbuien, maar uiteindelijk ging het nergens echt los „Het valt mee. We zien af en toe een onweersbui, maar niet de verwachtte stevige onweer”, zei een woordvoerster van het KNMI. Inmiddels is code geel in het hele land ingetrokken.