Europese kringloopsubsidies vooral gebruikt voor afvalbeheer lidstaten

De Europese Unie droomt al jaren van een economie waarbij meer materialen en producten worden hergebruikt. Tegen 2030 moet de helft van de spullen zo zijn ontworpen dat het herbruikbaar is. Maar tot nu toe, zo blijkt uit een kritisch rapport, ligt alleen Nederland op koers. In 2021 was het percentage kringloopmateriaal bijna 34 procent gestegen ten opzichte van 2015.

Geen stimulering, maar achteruitgang

In welvarende landen als Luxemburg en Denemarken is het percentage zelfs achteruitgegaan. Brussel trok door de jaren heen ruim 10 miljard euro uit om versnelling te stimuleren. Maar de controlewaakhond constateert dat lidstaten het belastinggeld vooral hebben gebruikt voor afvalbeheer. Rekenkamerlid Annemie Turtelboom is vernietigend in haar oordeel: „De tot nu toe genomen maatregelen waren allesbehalve doeltreffend, waardoor de circulaire transitie in de EU-landen vrijwel tot stilstand is gekomen.”

Nederland loopt met Europese milieuregeltjes wel vaker voor de troepen uit. Terwijl de inkt van een voorstel voor nieuwe Europese regelgeving van Eurocommissaris Frans Timmermans nog maar net droog is, moeten consumenten in ons land vanaf 1 juli al een plastictaks betalen voor klassieke frietbakjes en wegwerpbekers.