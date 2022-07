Wilde nacht: plofkraak in Amsterdam, explosie in Helmond

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Op het Beukenplein in Amsterdam-Oost is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd. Volgens een woordvoerder van de politie is de schade aan het gebouw waar de geldautomaat zat „fors.” Ook in Helmond was het raak: van een winkel is maandagochtend vroeg met een explosief de pui weggeblazen.