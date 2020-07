Auto ramt ’opzettelijk’ gevel van taxatiebedrijf

De brandweer kreeg zaterdagochtend rond 01.00 uur een melding van een brand in een pand aan de Gibonstraat op een industrieterrein in Steenbergen. Een personenwagen met een buitenlands kenteken bleek met de achterzijde het taxatiebedrijf te zijn binnengereden. De gevel was compleet vernield. De brand was snel onder controle. Politie en brandweer troffen niemand in de auto of bij het pand aan.

Camerabeelden

„We gaan uit van een opzettelijke actie. Camerabeelden die we in de omgeving hebben veiliggesteld moeten meer duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd”, zegt woordvoerder Eric Passchier van de politie Zeeland-West-Brabant. De hele nacht is de politie bezig geweest met forensisch onderzoek. De wagen wordt onderzocht op sporen.

Het gaat om het bedrijf JB Taxaties, dat zich vooral richt op de waardebepaling van auto’s. Op de website van het bedrijf staan foto’s van peperdure bolides. Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar.