Voormalig medewerker Eurosonic verduisterde 335.000 euro

De fraude kwam afgelopen zomer aan het licht na een melding van de bank over dubieuze transacties. Onderzoek wees uit dat de medewerker op verschillende manier had gefraudeerd. Zo sluisde hij relatief kleine bedragen door naar goksites, maakte hij geld over naar door hemzelf beheerde rekeningen en nam hij beltegoeden op. Daarbij verhulde hij de werkelijke aard van de transacties, bijvoorbeeld door de tenaamstellingen in bankoverschrijvingen aan te passen zodat die legitiem leken.

Fictieve klanten

Ook deed de man zogenaamd terugbetalingen aan fictieve klanten nadat het festival begin dit jaar door corona was omgezet in een online-evenement. Met het geld bekostigde hij een gokverslaving. De fraude begon klein in november 2019, het meeste geld werd in de laatste maanden tot juli 2021 ontvreemd.

De fraudeur heeft bekend en met hem is een betalingsregeling overeenkomen voor het hele bedrag. Ongeveer de helft ervan wordt in het komende halfjaar terugbetaald, stelt ESNS.

Na de ontdekking zijn interne betaalprocessen bij de organisatie tegen het licht gehouden en opnieuw vastgesteld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is geïnformeerd over de fraude, evenals andere subsidieverleners. De aangifte tegen de man, die inmiddels in behandeling is voor zijn verslaving en is ontslagen, past volgens ESNS „bij de omvang van de fraude en de publieke functie” van de organisatie. Bij de aangifte is vermeld dat de medewerker de fraude heeft erkend en de schade wil gaan terugbetalen.