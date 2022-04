Oorlog in Oekraïne Woensdag 6 april LIVE | Zware gevechten en luchtaanvallen in Marioepol

Russische tanks in de straten van Marioepol. Ⓒ REUTERS

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu al ruim vijf weken. De verwoesting in het land is enorm. Na de horrorbeelden in Boetsja heeft Brussel een vijfde sanctiepakket tegen Rusland aangekondigd. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.