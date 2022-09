Schiphol vraagt luchtvaartmaatschappijen vandaag vluchten te annuleren door drukte

Er is gevraagd aan maatschappijen om vluchten tussen 16.00 uur en 23.00 uur te schrappen.

Reizigers moeten maandag weer urenlang wachten op Schiphol, waardoor honderden hun vluchten missen. Op sociale media uiten verschillende gedupeerden hun frustratie, omdat ze vaak al vier uur van tevoren naar Schiphol waren gekomen. Een woordvoerder van de luchthaven op hoeveel annuleringen men mikt. „We hebben het net gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen.”

Door een tekort aan beveiligingspersoneel neemt het aantal wachtende reizigers in met name in vertrekhal 3 toe. Maar ook in hal 1 is het druk omdat de passagiers nauwelijks kunnen doorstromen.

Met de onverwachte annuleringsgolf wordt een nieuw dieptepunt bereikt. Nog niet eerder vroeg de luchthaven op de dag zelf om ad-hoc annuleringen. Duizenden reizigers zullen daar maandag nog door getroffen worden. „Elke vlucht die geschrapt wordt, is een brevet van onvermogen”, zegt voorman Marnix Fruitema van de Barin in een reactie. Het lukt Schiphol maar niet om de personeelssterkte op orde te brengen. Vorige week werd de zogeheten zomertoeslag afgeschaft, want dat zou niet nodig zijn om het personeel vast te houden, aldus topman Dick Benschop twee weken geleden