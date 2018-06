Guterres vraagt om hulp tegen hongersnood

Onder meer in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en het noordoosten van Nigeria is sprake van regelrechte hongersnood. Circa twintig miljoen mensen, zo zei Guterres woensdag in New York, lopen gevaar te verhongeren. Internationale hulporganisaties pleiten vooral voor snelle hulp aan kinderen.

Met name Zuid-Soedan geldt als een waar rampgebied. Ongeveer vijf miljoen mensen dreigen het slachtoffer te worden van een tragedie. ,,We moeten verhinderen dat die tragedie een catastrofe wordt", aldus de leider van de VN. Daartoe is de hulp van de internationale gemeenschap nodig. Alleen al dit jaar is er omgerekend minstens 5,3 miljard euro nodig.