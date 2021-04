Meisje (12) in Helmond mishandeld om TikTok-filmpje

Een vrouw die toevallig passeerde kwam tussenbeide en belde de politie. Het 12-jarige slachtoffer heeft aan de mishandeling een hersenschudding, veel blauwe plekken en een bult op haar hoofd overgehouden. Ook heeft ze last van angstgevoelens en nachtmerries, zegt de politie. De vijf meisjes, in de leeftijd van 11 tot 13 jaar, zijn aangehouden en krijgen later te horen welke straf ze krijgen.

Op de Facebookpagina beschrijft de politie Helmond wat er aan het incident moet zijn voorafgegaan. Een paar weken geleden had het 12-jarige meisje een filmpje over haar vriendinnen op TikTok gezet. Na een tijdje zag ze dat er naar aanleiding van dat filmpje een haataccount over haar was aangemaakt. Ze wilde met de meisjes die daarachter zaten afspreken om een en ander uit te praten. Maar op de afgesproken plek op de Noord Parallelweg werd het slachtoffer opgewacht en vrijwel meteen geduwd en geslagen.