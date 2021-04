Huisartsen bezorgd over AstraZeneca-twijfelaars: ’Vaccins die over zijn geef ik nu maar aan mijn kennissen’

VROUW magazine

Sabrina viel ruim 50 kilo af: ’Ik ben onzekerder geworden’

Geen crashdiëten of dag en nacht in de sportschool, en toch viel Sabrina Koudijs (34) in een jaar ruim 50 kilo af. Hoe ze dat deed, deelt ze op Instagram. Ze is getrouwd en runt een pizzeria.