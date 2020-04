Veteraan (99) wandelde al bijna 25 miljoen euro bij elkaar

Nooit eerder zamelde een individu zoveel geld in in Groot-Brittannië, aldus nieuwszender Skynews. Inmiddels klinkt de roep steeds luider om Moore te laten ridderen door de koningin. Het kantoor van premier Boris Johnson liet in ieder geval weten „te kijken naar manieren om Toms heroïsche inzet op gepaste wijze erkenning te geven.”

De minister van Transport, Grant Shapps, is warm pleitbezorger van het ridderen van Moore. Hij zei „niet vooruit te willen lopen” op de Britse lintjesdag maar het is „overduidelijk dat deze heer zo ongeveer de redding is geweest van het land in deze moeilijke tijden.”

Moore diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in India, Birma (nu Myanmar) en op het Indonesische eiland Sumatra. Zolang er geld binnenkomt, belooft hij te blijven wandelen in de tuin van zijn familie.