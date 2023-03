Coalitie en oppositie unaniem: klimaattaks mag niet ten koste gaan van koopkracht

VVD-Kamerlid Erkens zegt überhaupt geen voorstander te zijn van ’pestmaatregelen die bedrijven wegjagen of huishoudens financieel klem zetten door duurdere boodschappen en nog hogere energierekeningen’. Volgens hem kan er meer bereikt worden door al bestaande maatregelen, zoals het opwekken van duurzame energie, versneld uit te voeren. CDA-Kamerlid Bontenbal pleit voor ’sociaal beleid’: „Aanvullende klimaatmaatregelen mogen geen extra lastenverzwaring voor de middenklasse en huishoudens met lage inkomens betekenen.”

De Kamerleden reageren op de voorstellen van een groep ambtenaren die in opdracht van het kabinet onderzochten hoe het klimaatdoel, 60 procent CO2-reductie in 2030, kan worden bereikt. De focus ligt daarbij op het belasten van vervuiling. Ze opperen onder meer een nieuwe belasting op vlees en zuivel en een verhoging van de al ingevoerde vliegtaks.

’Geen taboes’

Waar de VVD niets ziet in pestmaatregelen, zijn er voor D66-Kamerlid Van Weyenberg ’geen taboes’: „We hebben niet de luxe om alleen te vertellen wat we niet willen.” Maar de maatregelen moeten mensen niet in de portemonnee raken, zegt hij er meteen bij: „Als je de belasting op vervuiling verhoogt, moet je de belasting op inkomen verlagen.” Bovendien ziet hij meer heil in het aanslaan van grote vervuilers, zoals de industrie: „De grote klimaatklappers zitten niet bij burgers.”

Opvallend is dat PvdA-Kamerlid Thijssen vindt dat het in tijden van koopkrachtzorgen ’niet zo kan zijn dat alles zomaar nog duurder wordt’. Maar zijn partijleider Kuiken had dit weekend in debat met de VVD nog wel gesteld dat er wat haar betreft meer betaald moet worden voor vlees en vliegen.

PVV-leider Wilders noemt de klimaatbelastingen ’waanzin’ en SP-leider Marijnissen houdt het op ’totaal wereldvreemd in een tijd waarin de kosten voor het dagelijks leven voor veel mensen al nauwelijks op te brengen zijn’.

Opvallend genoeg lijkt VVD-minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) te twijfelen of extra klimaatmaatregelen überhaupt nodig zijn. „Zover ben ik nog niet”, zegt ze dinsdag op vragen daarover bij uitzending van ondernemersvakblad De Ondernemer. Ze lijkt daarmee, in campagnetijd, haar collega-minister Rob Jetten (Klimaat, D66) tegen te spreken.