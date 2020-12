Nederlandse jongen (14) onder gewonden Trier

De 51-jarige verdachte Bernd W. reed dinsdag met een geleende Land Rover met hoge snelheid in op voetgangers. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie een baby van negen weken oud en diens vader. Het aantal gewonden stond woensdagavond op 23, van wie er drie in levensgevaar verkeren.

Net uit school

De 14-jarige Nederlandse gewonde woont in Trier en heeft ook de Duitse nationaliteit. Volgens de politie kwam hij dinsdag net uit school toen verdachte Bernd W. met hoge snelheid door de nauwe straten van de historische binnenstad scheurde. Het lukte de politie om hem binnen vier minuten klem te rijden en te arresteren. Hij wordt aangeklaagd voor meervoudige moord en poging tot moord.

„Hij gebruikte een zigzag-koers”, zegt perswoordvoerder Uwe Konz van de lokale politie over de bestuurder. „Zijn doel was om zoveel mogelijk voetgangers te raken. Maar we spreken niet van een aanslag, want er was volgens ons geen politiek of religieus motief. Mogelijk wordt de dader in een gesloten psychiatrische inrichting geplaatst.”

Daags voor de dodelijke dollemansrit woonde W. al in de auto, schrijft het Duitse Focus. Na de dood van zijn ouders zou hij het ouderlijk huis hebben verkocht en leefde hij een jaar lang op zijn reserves. Hij kluste af en toe bij als elektricien, stelt Focus.