Verongelukte hiker na negen dagen dood gevonden in ravijn

„Help me, ik kan hiervandaan de zee zien, maar ik weet niet waar ik ben”, zou de Franse wandelaar de hulpdiensten hebben verteld. Even daarvoor zou hij tijdens zijn wandeling in de bergen rond Salerno in zuidwest Italië in een ravijn zijn gevallen, waarbij hij beide benen brak.

Dat was voor de hulpdiensten niet voldoende om hem terstond te vinden. Het uitpeilen van Gautiers gsm mislukte en het onherbergzame terrein bemoeilijkte de zoektocht zodanig dat Gautier zelfs met honden, brandweer, drones en helikopters niet snel kon worden gevonden.

Pas na tien dagen spotte een van de zoekers Gautiers rugzak. Toen bleek de Fransman al lang overleden.

De familie van Gautier uit stevige kritiek op de inefficiëntie van de zoekactie. Zij geloven dat Gautier met snelle hulp wellicht nog te redden zou zijn geweest. Daarvan is echter volgens de autoriteiten geen sprake: Gautier scheurde een slagader bij zijn val en bloedde binnen korte tijd dood.