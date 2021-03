Priktempo moet hoger om juli te halen

Buitenland

Biden haalt hard uit naar staten die mondkapjesplicht afschaffen

Het besluit van de staten Texas en Mississippi om de mondkapjesplicht te laten vallen kan rekenen op harde kritiek van president Joe Biden. „Het laatste dat we nodig hebben is Neanderthal-denken”, zei hij in het Witte Huis tegen journalisten. Mondkapjes doen er nog steeds toe, is zijn boodschap aan ...