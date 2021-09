Ontslag Keijzer zet corona-onmin binnen kabinet weer in schijnwerpers

Premium Financieel

Column: persoonlijke integriteit, alleen Johan Remkes heeft het nog

Meer dan een jaar hebben we van hogerhand te horen gekregen dat we de coronacrisis samen moesten oplossen. Dat dit zo benadrukt werd, was natuurlijk al een veeg teken, want als de bevolking van een land echt gemeenschapszin bezit, zijn die oproepen niet nodig. In Denemarken, waar de overheid corona,...