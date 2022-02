Tijd voor leuke dingen: ’Mensen snakken echt naar een dagje uit’

Binnenland

Blijdorpse gorilla Bokito voor de tiende keer vader geworden

De wereldberoemde gorilla Bokito (25) uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is weer vader geworden. Hij en de moeder, Aya (26), hebben onverwacht een jong gekregen. Het is de tiende nakomeling van Bokito. Van Aya is het het vierde kind, aldus Blijdorp.