Docent Tilburg University vroeg uit ’oprechte zorg’ om coronapas

De website GeenStijl heeft het bericht gepubliceerd. In het bericht vroeg de docent deze week „het college Rechtswetenschap van morgen (donderdag 9 september) 10.45-12.30 niet bij te wonen zonder geldig herstel-, vaccinatie- of negatief testbewijs. Wie deze elementaire regels schendt brengt niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar ook de gezondheidsrechten van anderen in de zaal. Juridisch gezien telt dat als poging tot mishandeling (art. 300 Sr) en schending van de lichamelijke integriteitsrechten van uw medestudenten en anderen (art. 11 Gw), hetgeen kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.”

Tilburg University bevestigt dat deze tekst inderdaad aan studenten is verstuurd. In een verklaring laat de universiteit weten te willen „benadrukken dat zij het landelijk beleid van de overheid volgt ten aanzien van toegang tot ons onderwijs.” De universiteit is in gesprek met de betreffende docent. Er is een gerectificeerd bericht verstuurd aan de studenten. De universiteit wil het houden bij de online verklaring en verder niet ingaan op vragen.