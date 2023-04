Premium Het beste van De Telegraaf

Tallinn wil Ests als onderwijstaal In Estland moet de Russische leraar verplicht weer terug de schoolbank in

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Lerares Nadezjda Ilyna volgt zélf ook weer lessen; op de achtergrond veegt Jegor rekensommetjes uit. Ⓒ De Telegraaf

Tallinn - In de uiterste uithoek van de EU kunnen kinderen nu nog les krijgen in de taal die ze thuis ook spreken: Russisch. Maar daar komt spoedig een einde aan. Daarom zitten sommige leraren nu zelf in de schoolbanken om hun Ests bij te spijkeren. „Ik zou graag het werk houden dat ik al 30 jaar doe”, vertelt Nadezjda Ilyna.