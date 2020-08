Bureaus in tweeën gezaagd en les in buitenlucht: zo gaan in andere landen de scholen weer open

De eerste middelbare scholen gaan maandag weer open. Ondertussen is er nog wel de nodige onrust. Want spelen ventilatiesystemen nou wel of niet een prominente rol bij de verspreiding van het virus? Volgens RIVM-baas Van Dissel kunnen leerlingen gewoon naar school. Er gelden ook geen afstandsregels of mondkapjesplicht. In sommige landen om ons heen is dat wel anders. Een overzicht.