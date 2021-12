Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders massaal naar Antwerpen: ’We mogen hier zijn, en we doen niets verkeerds, toch?’

Door Arthur De Meyer Kopieer naar clipboard

Ⓒ Carlo Coppejans

Antwerpen - Zoals verwacht kon je zondag over de hoofden lopen in Antwerpen. Traditioneel is de laatste koopzondag voor kerst een topdag voor de middenstand, maar door de harde lockdown zijn Nederlanders massaal afgezakt naar de Koekenstad. Toch is de drukte beheersbaar, aldus de politie. „Wir schaffen das”, zei Antwerps burgemeester eerder al.