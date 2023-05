Laatste dag voor Turkse Nederlanders om stem uit te brengen

In Amsterdam, Den Haag en Deventer kunnen kiezers nog hun stem uitbrengen. In Eindhoven kon dat tot en met 1 mei. Volgens de Turkse ambassade zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer. Het is niet bekend hoeveel stemgerechtigde kiezers daadwerkelijk hebben gestemd.

Vechtpartij

De verkiezingen in Nederland zijn niet helemaal vlekkeloos verlopen. In de Amsterdamse RAI brak vorige week maandag een vechtpartij uit tussen een aantal stemmers. Er zou onenigheid zijn geweest tussen een aantal mensen.

Sportcentrum De Scheg in Deventer meldt dat de verkiezingen „uitermate goed verlopen”.

De strijd gaat vooral tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.