Poolse burgemeester wilde kop zelf gedode bizon verkopen

De nog piepjonge burgervader (22) probeerde eerst de kop van het door hem gedode dier te verkopen voor 1500 zloty, omgerekend omgerekend zo’n 325 euro. Toen dat niet lukte, legde hij de kop weer terug bij het karkas, schrijft de Daily Mail.

Vervolgens meldde hij de dood van het dier bij de lokale politie en vertelde aan de lokale media dat „wie ook deze vreselijke misdaad had gepleegd, een zware straf zou moeten krijgen”. Het dier werd door lokale bewoners liefkozend ’Aardappel’ genoemd omdat het de gewoonte had ontwikkeld aardappelvelden af te grazen. Wisenten voeden zich normaal vooral met vegetatie van de bosbodem, van struiken en bladeren, scheuten, schors van bomen en - indien voorhanden - eikels en beukennootjes, maar Aardappel waagde zich dichter bij de mens.

Ciunczyk vertelde aan GP24.pl: „Eerst dachten we dat het een soort hoop was, maar toen we dichterbij kwamen, realiseerden we ons dat het een bizon was. Het hoofd lag op zijn kant, al doorgesneden, alsof het op transport was voorbereid. Ik denk dat we misschien iemand hebben weggejaagd. Vervolgens hebben we aangifte gedaan.”

Jachtgeweer

Omdat de burgemeester zijn verhaal niet consistent wist te vertellen, werd de politie achterdochtig. Ciunczyk vertelde in de bossen te zijn geweest om met een vriend te zoeken naar afgeworpen hertengeweien. Dat wekte verbazing, omdat het buiten het seizoen was dat herten hun geweien afwerpen. Na een onderzoek van meer dan een jaar, de bizon werd al in november 2019 doodgeschoten, viel Ciunczyk uiteindelijk door een ballistisch rapport door de mand. Toen kogels uit het karkas bleken te matchen met het jachtgeweer van Ciunczyk, werd de burgemeester opgepakt.

Hij (en zijn vriend) staat nu terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder stropen, verboden wapenbezit, het afleggen van valse verklaringen en - de belangrijkste - het ongeoorloofd doden van een beschermd dier.

De Europese bizon was in het begin van de vorig eeuw zo goed als uitgestorven, maar werd na een intensief fokprogramma opnieuw geïntroduceerd in onder meer de Poolse wouden. Daar leven nu zo’n 1500 tot 2000 wisenten. De Europese bizon kan tot zo’n 850 kilo zwaar worden.