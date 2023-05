Politie: regenboogvlag Delftse homovereniging doelbewust verbrand

Een regenboogvlag in Amsterdam, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / Harold Versteeg

DELFT - De regenboogvlag van een lhbti-vereniging in Delft is opzettelijk verbrand, meldt de politie. Dat is waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd.